Sua esposa Cecília de Abreu, filhos, noras, netas, netos, bisneto, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar o falecimento do seu saudoso parente e amigo, Manuel Domingos Vieira, natural da freguesia do Curral das Freiras e residente que foi na freguesia do Campanário, Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 04 de março.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Campanário, 4 de março de 2026