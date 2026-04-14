Irão: Governo americano anuncia fim da suspensão às sanções sobre petróleo iraniano

O Tesouro americano anunciou hoje que não vai prolongar a suspensão temporária de algumas sanções sobre o petróleo iraniano, decidida no mês passado para atenuar os efeitos da guerra no Médio Oriente sobre o mercado dos hidrocarbonetos.
“A autorização temporária que permite a venda do petróleo iraniano atualmente bloqueado no mar expira dentro de alguns dias e não será renovada”, escreveu o Ministério das Finanças na sua conta na rede social X.
O Tesouro assegura participar no esforço de guerra americano “mantendo uma pressão máxima sobre o Irão”.
Neste contexto, diz estar “pronto a impor sanções secundárias às instituições financeiras estrangeiras que continuem a apoiar as atividades” de Teerão.
O ministério tem em mente instituições financeiras baseadas na China, em Hong Kong, nos Emirados Árabes Unidos e em Omã, segundo um responsável governamental que pediu para não ser identificado.
Washington tinha autorizado por um mês a venda do petróleo iraniano armazenado no mar antes de 20 de março. O que permitiria “colocar cerca de 140 milhões de barris de petróleo no mercado mundial”, tinha declarado o ministro das Finanças norte-americano Scott Bessent.
Esta derrogação é válida até domingo.
Antes, o governo americano anunciou, no entanto, a extensão por vários meses da flexibilização de uma parte das sanções que visavam o gigante russo dos hidrocarbonetos Lukoil.
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