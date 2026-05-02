Antes e Depois: Das histórias do porão ao convés do presente (com fotos)

Desde os tempos dos pequenos cargueiros, que clandestinamente até transportavam pessoas, passando pelo mítico Pirata Azul, até ao atual Lobo Marinho, são séculos de transporte marítimo entre a Madeira e o Porto Santo com natural e constante evolução, nomeadamente nos últimos 52 anos, altura em que, no já bastante longínquo ano de 1974 entrou na linha, então, o Pirata Azul.

Cargueiros à parte, que transportam consigo ao longo dos tempos histórias intermináveis, algumas incontáveis, como as descidas ao ‘porão’ dos ditos clandestinos, aquando da passagem em frente às capitanias. Cargueiros, então denominados de ‘carreireiros’, com travessias saindo da zona onde hoje está instalada a lota e chegada ao cais da ilha dourada, cerca de seis horas depois.