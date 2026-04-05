Perdidos e Achados: Felizes no escurinho da matiné (com fotos)

Se a saudosa Rita Lee e o marido Roberto Carvalho fossem madeirenses, provavelmente, em vez do “escurinho do cinema”, a canção falaria no “escurinho da matiné” e num “final feliz”, embalado, não por enredos românticos, mas pelo set dos disc-jockeys. E se as luzes de repente se acendessem, “cruzes!”, o “flagra” seria garantido e o Elton John estaria a cantar “Ó Nikita you will never now...”

Nos anos 80 e 90 do século passado, quando o acesso às discotecas era apenas permitido aos maiores de idade (aos 21 e depois aos 18), as matinés e os bailes de garagem, sem lugar fixo ou data certa para acontecerem, eram a grande oportunidade para os menores se divertirem ao som dos sucessos do momento.