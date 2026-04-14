Ministro da Defesa adianta que Portugal conta com efetivo de 24.517 militares

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, adiantou hoje que Portugal tem atualmente 24.517 militares nas Forças Armadas, insistindo numa reversão da tendência de queda, apesar de o número ainda estar longe do objetivo legal de 32 mil.
Estes números foram adiantados por Nuno Melo durante a sua audição regimental na Assembleia da República, altura em que afirmou que o país tinha 29.479 militares em 2015 e passou para 23.757 em 2023.
Agora, de acordo com Nuno Melo, o número ronda os 24.517, assinalando uma inversão da queda nos últimos anos.
O governante considerou que a tendência é “notável” mas deve ser encarada “sem euforias”, realçando que é necessário continuar a investir em medidas para que se mantenha.
Este número continua longe do objetivo legalmente estabelecido e da meta que Nuno Melo apontou há cerca de dois anos, de atingir os 32 mil efetivos, mas o ministro disse acreditar numa relação de causalidade entre estes números e as medidas tomadas pelo executivo PSD-CDS desde que tomou posse.
Dos três ramos das Forças Armadas, Nuno Melo salientou apenas uma queda nos efetivos da Marinha, que registou 6.702 efetivos em 2024 e 6.644 em 2025.
Tal deve-se ao facto dos outros dois ramos terem quartéis e bases espalhadas por todo o território nacional e a Marinha concentrar as principais oportunidades para a formação na Base Naval de Lisboa.
Durante esta audição, que durou cerca de três horas, Nuno Melo foi também questionado pelo deputado da IL, Miguel Rangel, sobre as parcelas dos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em despesas militares reportados à NATO por Portugal.
Nuno Melo adiantou que os valores foram reportados seguindo os critérios da Aliança Atlântica, num total de 6.118 milhões de euros.
Segundo o governante, estes valores dividem-se em 4.114 milhões de euros “relativos à execução direta pelo Ministério da Defesa Nacional”, 2.004 milhões de euros “relativos à execução direta de outras áreas governativas diretamente conectadas com a Defesa”, onde se destacam as associadas a pagamentos de pensões militares, “cerca de 60% dos Ministérios da Defesa Interna, dos Negócios Estrangeiros, das Infraestruturas e Habitação, entre outros”.
Interrogado pelo PSD sobre o papel das Forças Armadas no combate aos incêndios, Nuno Melo afirmou que existem militares neste momento em nove municípios do país (Sertã, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Figueiró dos Vinhos, Oleiros, Leiria, Pombal, Batalha e Marinha Grande) a limpar terrenos e a recolher madeira de forma a minimizar os riscos dos fogos florestais após o temporal, que deixou pelo território “muito material inflamável”.
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