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Confira se tem prémio no Euromilhões

    Confira se tem prémio no Euromilhões
    Sorteio 030/2026. Joana Sousa
Redação

Nacional
Data de publicação
14 Abril 2026
22:15

A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira, 14 de abril, é composta pelos números: 1 / 2 / 4 / 28 / 44. Já as estrelas são o 5 e o 12.

Ninguém acertou na chave completa deste sorteio, o 30.º de 2026, cujo jackpot era de 115 milhões de euros. Dois apostadores fora de Portugal acertaram cinco números e uma estrela, vencendo assim o 2.º prémio, de valor aproximado de 345 mil euros.

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