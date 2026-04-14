Confira se tem prémio no Euromilhões

A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira, 14 de abril, é composta pelos números: 1 / 2 / 4 / 28 / 44. Já as estrelas são o 5 e o 12.

Ninguém acertou na chave completa deste sorteio, o 30.º de 2026, cujo jackpot era de 115 milhões de euros. Dois apostadores fora de Portugal acertaram cinco números e uma estrela, vencendo assim o 2.º prémio, de valor aproximado de 345 mil euros.