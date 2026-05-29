Homem hospitalizado após intoxicação por consumo de droga

Um homem de 23 anos foi hospitalizado na tarde desta sexta-feira devido a uma intoxicação por consumo de estupefacientes, apurou o JM. O jovem terá consumido uma quantidade de haxixe e de “bloom”, acabando por apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por drogas. A vítima foi socorrida por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, na Rua África do Sul, na Nazaré, tendo sido transportada de imediato para o hospital, onde ficou em observação médica.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima apresentava alterações cardíacas associadas ao consumo excessivo de substâncias psicoativas, permanecendo sob vigilância hospitalar.