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Homem hospitalizado após intoxicação por consumo de droga

    Homem hospitalizado após intoxicação por consumo de droga
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Maio 2026
19:42

Um homem de 23 anos foi hospitalizado na tarde desta sexta-feira devido a uma intoxicação por consumo de estupefacientes, apurou o JM. O jovem terá consumido uma quantidade de haxixe e de “bloom”, acabando por apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por drogas. A vítima foi socorrida por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, na Rua África do Sul, na Nazaré, tendo sido transportada de imediato para o hospital, onde ficou em observação médica.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima apresentava alterações cardíacas associadas ao consumo excessivo de substâncias psicoativas, permanecendo sob vigilância hospitalar.

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