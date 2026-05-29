Pancadaria em São Martinho resultou em dois feridos

O JM publicou aqui que uma notícia de uma agressão na via pública. Relativamente à notícia sobre a agressão que provocou ferimentos a um indivíduo na zona de São Martinho, fonte policial confirmou ao JM que, afinal, houve um segundo ferido, tratando-se do outro indivíduo envolvido na rixa, que estava a ser assistido por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). O homem, que apresentava ferimentos sangrantes na cabeça e face, foi socorrido no local e posteriormente transportado para o hospital, sendo assim contabilizado como a segunda vítima da pancadaria.

Recorde-se que a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, esta tarde, a intervir numa agressão ocorrida na via pública, da qual resultaram ferimentos nos envolvidos, tal como avançou o JM.