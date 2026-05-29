PSP intervém numa agressão na via pública em São Martinho

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, esta tarde, a intervir para pôr termo a uma agressão na via pública, que acabou por provocar ferimentos num dos envolvidos. A ocorrência registou-se na freguesia de São Martinho, no Funchal, e obrigou também à mobilização de meios de socorro pré-hospitalar. Segundo fonte dos bombeiros, uma equipa foi ativada para prestar assistência a uma vítima de agressão. O alerta inicial dava conta de uma situação de desacatos na via pública, tendo a PSP assegurado a ordem pública.
A vítima, um homem de 43 anos, apresentava queixas de dores na cabeça e nos membros superiores, existindo a possibilidade de existir uma fratura num dos braços. Após avaliação e estabilização no local pela equipa dos Bombeiros sapadores do Funchal, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No serviço de urgência, o homem ferido recebeu tratamento médico, permanecendo em observação para despiste de eventuais lesões mais graves.
As autoridades não adiantaram, para já, mais detalhes sobre as circunstâncias da agressão nem sobre eventuais detidos ou identificados no âmbito da ocorrência.
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