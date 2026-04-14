Nacional oferece entradas gratuitas aos sócios e adeptos no jogo com Alverca

O Nacional, 15.° classificado da I Liga, anunciou hoje que vai ‘abrir as portas’ do Estádio da Madeira a todos os seus sócios e adeptos, no sábado, no encontro diante do Alverca, da 30.ª jornada.

“Todos os adeptos que se apresentarem nas portas de acesso vestidos a rigor, com uma camisola do Nacional, terão entrada gratuita”, pode ler-se no sítio oficial na Internet do emblema insular.

O clube madeirense refere ainda que cada associado terá direito a outra “entrada gratuita para a partida, podendo trazer um amigo ou familiar e reforçar o ambiente de apoio à equipa” no jogo diante do conjunto ribatejano, 10.° classificado, com início às 15h30.