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Escola do Galeão presta homenagem à ex-aluna Cláudia Monteiro Aguiar

    Escola do Galeão presta homenagem à ex-aluna Cláudia Monteiro Aguiar
    A atividade foi organizada pelo Clube Europeu escolar, que engloba o projeto ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu’. DR
Redação

Região
Data de publicação
14 Abril 2026
19:34

A Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro (Galeão), em São Roque, homenageou a sua ex-aluna Cláudia Monteiro Aguiar, antiga eurodeputada, atribuindo-lhe o valor ‘Empatia’, no âmbito da exposição ‘Move-te por Valores’, uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., em parceria com o programa ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu’,

A cerimónia contou com a presença do diretor regional de Educação, João Costa e Silva, do diretor regional de Desporto, David Gomes, do presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, e do presidente do Conselho Executivo da escola, Nuno Jardim, entre outras entidades.

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A atividade foi organizada pelo Clube Europeu escolar, que engloba o projeto ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu’, e permitiu que todos os alunos da instituição visitassem a exposição e trabalhassem os valores e as figuras nela presentes.

O coordenador dos projetos europeus da escola, Marco Melo, agradeceu o empenho de toda a comunidade educativa para o sucesso desta atividade, destacando a presença das entidades nesta cerimónia de elevada importância para a instituição.

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