Escola do Galeão presta homenagem à ex-aluna Cláudia Monteiro Aguiar

A Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro (Galeão), em São Roque, homenageou a sua ex-aluna Cláudia Monteiro Aguiar, antiga eurodeputada, atribuindo-lhe o valor ‘Empatia’, no âmbito da exposição ‘Move-te por Valores’, uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., em parceria com o programa ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu’,

A cerimónia contou com a presença do diretor regional de Educação, João Costa e Silva, do diretor regional de Desporto, David Gomes, do presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, e do presidente do Conselho Executivo da escola, Nuno Jardim, entre outras entidades.