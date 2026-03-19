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Veja as imagens do ‘quadro natural’ que a neve pintou no Poiso (fotogaleria)

    Veja as imagens do ‘quadro natural’ que a neve pintou no Poiso (fotogaleria)
Lígia Neves

Jornalista

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Data de publicação
19 Março 2026
10:32

O Poiso encontra-se, esta manhã, totalmente pintando de branco, na sequência da neve acumulada.

Veja algumas das imagens que ilustram o efeito do fenómeno atmosférico:

  • Veja as imagens do ‘quadro natural’ que a neve pintou no Poiso (fotogaleria)
  • Veja as imagens do ‘quadro natural’ que a neve pintou no Poiso (fotogaleria)
  • Veja as imagens do ‘quadro natural’ que a neve pintou no Poiso (fotogaleria)

Recorde-se que a neve é hoje presença assídua nas zonas altas da Região, devido às baixas temperaturas acompanhadas de chuva. Consulte aqui outras imagens captadas na Achada do Teixeira e Casa de Abrigo do Pico Ruivo.

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