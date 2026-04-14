Funchal acolheu 1.ª reunião do Mecanismo de Coordenação da Estratégia Local dos Direitos da Criança

Realizou-se hoje, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, a primeira reunião do Mecanismo de Coordenação (MC) da Estratégia Local dos Direitos da Criança.
Este Mecanismo de Coordenação, presidido pela vereadora com o pelouro da Educação e Cidadania, Helena Leal, integra representantes de diversos serviços municipais e de entidades externas com intervenção nas áreas da educação, saúde, ação social, inclusão, juventude, segurança e proteção de menores, entre outras. Todas com um objetivo comum: trabalhar em rede, reforçar a proteção, a salvaguarda e o bem-estar das crianças e jovens do município.
Leia a nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal:
“A sua constituição é uma obrigatoriedade do programa Cidade Amiga das Crianças, promovido pelo Comité Português para a UNICEF, cujo título se encontra em fase de renovação.
O Mecanismo de Coordenação visa articular esforços entre entidades públicas e privadas, promovendo sinergias e garantindo, de forma estruturada, a participação ativa das crianças e jovens na definição e acompanhamento das políticas que lhes dizem respeito.
A Estratégia Local dos Direitos da Criança, aprovada em Assembleia Municipal em dezembro de 2025, encontra-se em fase de implementação, com horizonte temporal até 2027. Este documento orientador define um conjunto de medidas e prioridades que visam assegurar o pleno respeito pelos direitos das crianças no Município.
Na ocasião, Helena Leal recordou os objetivos estratégicos da Estratégia, destacando que “o Funchal é reconhecido pela UNICEF como uma Cidade Amiga das Crianças, onde diariamente são desenvolvidas iniciativas para que estas possam crescer num contexto de segurança, igualdade de oportunidades e, acima de tudo, viver em harmonia junto das suas famílias.”
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