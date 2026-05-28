PSP detém suspeito de roubo violento no Funchal após investigação rápida

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que, na manhã de segunda-feira, após receber comunicação de um roubo de telemóvel ocorrido momentos antes na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, foram de imediato “desencadeadas diligências de investigação e de localização do suspeito” pela Divisão Policial do Funchal, envolvendo elementos da Esquadra do Funchal e da Esquadra de Investigação Criminal.
Com base em imagens recolhidas por uma testemunha que auxiliou a vítima - uma jovem suíça, de 25 anos, alegadamente agredida de forma violenta - foi possível orientar a investigação policial e localizar o suspeito numa unidade hoteleira da cidade. Após a confirmação “da identidade do indivíduo e a recolha de elementos considerados essenciais para a produção de prova”, destacando-se as “imagens captadas pelo sistema público de videovigilância CCTV do Funchal”, a PSP procedeu à detenção do suspeito através de um Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito, para apresentação a primeiro interrogatório judicial.
Ao processo relacionado com o roubo foi ainda anexado expediente elaborado pela “Polícia Marítima, relativo a distúrbios alegadamente provocados pelo suspeito a bordo do navio Lobo Marinho, durante a viagem de regresso do Porto Santo”. Segundo as autoridades, o indivíduo terá “estado envolvido em desacatos com outro passageiro e terá tentado atirá-lo ao mar”, não conseguindo concretizar a ação devido à intervenção de outros passageiros.
No momento da detenção, o suspeito encontrava-se, alegadamente, a importunar três hóspedes do hotel onde estava instalado. Apesar de não terem formalizado queixa, as mulheres encontravam-se bastante assustadas, segundo a PSP.
Por decisão judicial, o arguido ficou em liberdade, sujeito a várias medidas de coação, entre as quais apresentações diárias na PSP. O tribunal determinou ainda que o suspeito abandone a Região Autónoma da Madeira no prazo de cinco dias e que se abstenha de permanecer ou circular na via pública entre as 17h00 e as 08h00.
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