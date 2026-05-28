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PSP detém suspeito de roubo violento no Funchal após investigação rápida

    PSP detém suspeito de roubo violento no Funchal após investigação rápida
    Esquadra de Investigação Criminal esteve na origem da detenção do agressor e ladrão. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
28 Maio 2026
17:52
A vítima foi uma jovem suíça, de 25 anos, alegadamente agredida de forma violenta na passada segunda-feira. O suspeito já tinha provocado desacatos a bordo do Lobo Marinho, onde tentou atirar outro passageiro ao mar.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que, na manhã de segunda-feira, após receber comunicação de um roubo de telemóvel ocorrido momentos antes na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, foram de imediato “desencadeadas diligências de investigação e de localização do suspeito” pela Divisão Policial do Funchal, envolvendo elementos da Esquadra do Funchal e da Esquadra de Investigação Criminal.

Com base em imagens recolhidas por uma testemunha que auxiliou a vítima - uma jovem suíça, de 25 anos, alegadamente agredida de forma violenta - foi possível orientar a investigação policial e localizar o suspeito numa unidade hoteleira da cidade. Após a confirmação “da identidade do indivíduo e a recolha de elementos considerados essenciais para a produção de prova”, destacando-se as “imagens captadas pelo sistema público de videovigilância CCTV do Funchal”, a PSP procedeu à detenção do suspeito através de um Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito, para apresentação a primeiro interrogatório judicial.

Segundo as autoridades, o indivíduo terá “estado envolvido em desacatos com outro passageiro e terá tentado atirá-lo ao mar”, não conseguindo concretizar a ação devido à intervenção de outros passageiros.

Ao processo relacionado com o roubo foi ainda anexado expediente elaborado pela “Polícia Marítima, relativo a distúrbios alegadamente provocados pelo suspeito a bordo do navio Lobo Marinho, durante a viagem de regresso do Porto Santo”. Segundo as autoridades, o indivíduo terá “estado envolvido em desacatos com outro passageiro e terá tentado atirá-lo ao mar”, não conseguindo concretizar a ação devido à intervenção de outros passageiros.

No momento da detenção, o suspeito encontrava-se, alegadamente, a importunar três hóspedes do hotel onde estava instalado. Apesar de não terem formalizado queixa, as mulheres encontravam-se bastante assustadas, segundo a PSP.

Por decisão judicial, o arguido ficou em liberdade, sujeito a várias medidas de coação, entre as quais apresentações diárias na PSP. O tribunal determinou ainda que o suspeito abandone a Região Autónoma da Madeira no prazo de cinco dias e que se abstenha de permanecer ou circular na via pública entre as 17h00 e as 08h00.

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