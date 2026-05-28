PSP detém suspeito de roubo violento no Funchal após investigação rápida

A vítima foi uma jovem suíça, de 25 anos, alegadamente agredida de forma violenta na passada segunda-feira. O suspeito já tinha provocado desacatos a bordo do Lobo Marinho, onde tentou atirar outro passageiro ao mar.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que, na manhã de segunda-feira, após receber comunicação de um roubo de telemóvel ocorrido momentos antes na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, foram de imediato “desencadeadas diligências de investigação e de localização do suspeito” pela Divisão Policial do Funchal, envolvendo elementos da Esquadra do Funchal e da Esquadra de Investigação Criminal. Com base em imagens recolhidas por uma testemunha que auxiliou a vítima - uma jovem suíça, de 25 anos, alegadamente agredida de forma violenta - foi possível orientar a investigação policial e localizar o suspeito numa unidade hoteleira da cidade. Após a confirmação “da identidade do indivíduo e a recolha de elementos considerados essenciais para a produção de prova”, destacando-se as “imagens captadas pelo sistema público de videovigilância CCTV do Funchal”, a PSP procedeu à detenção do suspeito através de um Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito, para apresentação a primeiro interrogatório judicial.

Segundo as autoridades, o indivíduo terá “estado envolvido em desacatos com outro passageiro e terá tentado atirá-lo ao mar”, não conseguindo concretizar a ação devido à intervenção de outros passageiros.