Instituto homenageia trabalhadores e destaca impacto dos programas de emprego

Paula Margarido destacou o hoje o papel do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) na integração profissional e na redução do desemprego regional.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou esta quinta-feira o papel do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) na promoção da empregabilidade e na integração de públicos vulneráveis no mercado de trabalho, durante a cerimónia de homenagem a colaboradores da instituição, em dia de aniversário.

Na intervenção aos jornalistas, a governante sublinhou que vários projetos empresariais de sucesso na Região tiveram origem em programas de apoio à criação do próprio emprego promovidos pelo IEM, apontando como exemplo uma confeitaria que abriu uma loja na Ribeira Brava. “Vejam bem como um programa de emprego para criação da própria empresa já deu este tremendo fruto”, afirmou.

A governante destacou ainda os diversos programas desenvolvidos pelo Instituto, nomeadamente o “Sem Diferenças”, dirigido a pessoas com deficiência e outras vulnerabilidades, bem como o programa EVA e o REATIVAR, destinado a desempregados de longa duração. Segundo a secretária regional, a Madeira “registou no primeiro trimestre de 2026 a mais baixa taxa de desemprego do país, fixando-se nos 4,5%, abaixo da média nacional de 6,1%”.

“São 25 anos de sucesso em prol daqueles que, em determinado momento da sua vida, se encontravam em situação de desemprego e conseguiram regressar ao mercado de trabalho através destes programas”, salientou. Paula Margarido deixou também uma palavra de reconhecimento aos antigos presidentes do Instituto de Emprego da Madeira, nomeadamente Sidónio Fernandes, Rita Andrade, Maria do Rosário, Vânia Jesus e o atual presidente, Pedro Santos.