MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Instituto homenageia trabalhadores e destaca impacto dos programas de emprego

    Instituto homenageia trabalhadores e destaca impacto dos programas de emprego
    A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou o papel do Instituto de Emprego da Madeira (IEM). DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Maio 2026
17:41
Paula Margarido destacou o hoje o papel do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) na integração profissional e na redução do desemprego regional.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou esta quinta-feira o papel do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) na promoção da empregabilidade e na integração de públicos vulneráveis no mercado de trabalho, durante a cerimónia de homenagem a colaboradores da instituição, em dia de aniversário.

Na intervenção aos jornalistas, a governante sublinhou que vários projetos empresariais de sucesso na Região tiveram origem em programas de apoio à criação do próprio emprego promovidos pelo IEM, apontando como exemplo uma confeitaria que abriu uma loja na Ribeira Brava. “Vejam bem como um programa de emprego para criação da própria empresa já deu este tremendo fruto”, afirmou.

A governante destacou ainda os diversos programas desenvolvidos pelo Instituto, nomeadamente o “Sem Diferenças”, dirigido a pessoas com deficiência e outras vulnerabilidades, bem como o programa EVA e o REATIVAR, destinado a desempregados de longa duração. Segundo a secretária regional, a Madeira “registou no primeiro trimestre de 2026 a mais baixa taxa de desemprego do país, fixando-se nos 4,5%, abaixo da média nacional de 6,1%”.

“São 25 anos de sucesso em prol daqueles que, em determinado momento da sua vida, se encontravam em situação de desemprego e conseguiram regressar ao mercado de trabalho através destes programas”, salientou. Paula Margarido deixou também uma palavra de reconhecimento aos antigos presidentes do Instituto de Emprego da Madeira, nomeadamente Sidónio Fernandes, Rita Andrade, Maria do Rosário, Vânia Jesus e o atual presidente, Pedro Santos.

“Uma estrutura (Funcionários e direção) essencial e determinante” no acompanhamento das pessoas desempregadas, muitas delas em situação de fragilidade social e emocional, disse Paula Margarido.

A secretária regional enalteceu igualmente o trabalho diário dos colaboradores do IEM, considerando-os “uma estrutura essencial e determinante” no acompanhamento das pessoas desempregadas, muitas delas em situação de fragilidade social e emocional. “Não é fácil, porque muitas vezes as pessoas chegam zangadas e desmotivadas. São estes colaboradores que, com paciência e dedicação, ajudam a capacitá-las e a reintegrá-las no mercado de trabalho”, afirmou.

A cerimónia de homenagem decorreu no âmbito das comemorações dos 25 anos do Instituto de Emprego da Madeira, que esta quinta-feira homenageou 45 trabalhadores pelo seu percurso de dedicação ao serviço público.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

João Gião é uma boa escolha para treinar o Nacional?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas