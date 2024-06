Pedro Ramos avisa para “obstáculos” na área da saúde numa governação por duodécimos

“Governar em regime duodécimos não é nada a mesma coisa que governar com orçamento”, sublinhou hoje o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, num alerta para o surgimento de “obstáculos” no funcionamento do setor da Saúde se o Programa de Governo não for aprovado.

O governante, que falava aos jornalistas na inauguração do novo serviço de Neonatologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça que contou com o apoio da Sonae MC, apelou a um rápido entendimento político para fechar a aprovação do Programa de Governo, lembrando que o regime de duodécimos levará a atrasos em obras de construção e remodelação em unidade de saúde, bem como na contratação e novos profissionais da área da saúde e as obrigações quanto à progressão nas carreiras e remuneração dos profissionais já contratados.