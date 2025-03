Leonor Soares consagrada campeã nacional de Orientação em Estremoz

A competição decorreu no passado fim de semana, com três etapas distintas. Apesar de ainda pertencer ao escalão juvenil, Leonor Soares demonstrou um desempenho excecional, destacando-se entre as atletas juniores. Recentemente convocada para integrar os grupos da Seleção Nacional de Orientação, a atleta insular foi a melhor classificada entre os representantes madeirenses nos campeonatos.

A jovem atleta madeirense Leonor Soares, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), conquistou o título de campeã nacional na categoria D18 do Campeonato Nacional de Longa Distância de Orientação Pedestre. Para além desta conquista, a atleta insular alcançou ainda um notável terceiro lugar na prova de Sprint.

Para além da jovem campeã, outros atletas madeirenses também marcaram presença na competição. Pedro Ferro, do Clube Aventura da Madeira, terminou na quarta posição na categoria H16, enquanto João Gomes alcançou o mesmo resultado na H45. Destaque ainda para as prestações de António Olival (5.º na H50), Marisa Abreu (7.ª na D21A) e Vítor Barreiro (17.º na HE), todos em representação do Clube Aventura da Madeira.

Pelo Grupo Desportivo do Estreito, Sara Silva classificou-se em 15.º na D14, Nélson Baroca foi 23.º na HE, Afonso Paulos alcançou a 6.ª posição na H21B e venceu a prova sprint no escalão HB). Xavier Vieira foi 4.º na categoria de veteranos H50.

O Clube Montanha do Funchal também esteve representado, com Rita Rodrigues a conquistar o terceiro lugar na D21A. Participaram ainda Leonor Romão, Maria Silva (7.ª na T10), Tiago Aires (6.º na HE), Miguel Reis e Silva (14.º na HE), Patrícia Romão, Rafaela Campanha (9.ª na D35) e Daniel Sousa.

O Campeonato Nacional de Orientação Pedestre decorreu no sábado e no domingo, reunindo cerca de 430 atletas. No primeiro dia, disputou-se o Campeonato Nacional de Sprint Urbano em Avis, num percurso através do centro da vila. No domingo, a competição prosseguiu em Evoramonte, concelho de Estremoz, onde se realizou a prova de Distância Longa, que consagrou Leonor Soares como campeã nacional.

Recorde-se que Leonor Soares, Pedro Ferro e Patrícia Romão fazem parte da mais recente convocação de atletas para os Grupos de Seleção Nacional de Orientação, demonstrando o reconhecimento da Federação pelo nível competitivo dos atletas madeirenses.

O estágio foi na Marinha Grande, de 21 a 23 de março e visa o campeonato de Mundo de Orientação a realizar na Polónia.