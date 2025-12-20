PAN: Inês Sousa Real reeleita porta-voz e conquista todos os lugares da direção

Inês de Sousa Real foi hoje reeleita para um terceiro mandato como porta-voz do PAN, com 69 dos 72 votos dos delegados, conquistando todos os lugares da direção.
Os resultados foram anunciados pela presidente da Mesa do X Congresso do PAN, João Fontes da Costa, cerca das 17:45 horas, depois de uma votação por voto secreto, que decorreu na última hora antes da divulgação do apuramento.
Em 72 votos possíveis (número de delegados presentes), a lista B, “Em frente pelas causas”, conseguiu 69 votos (95,3 %) e a lista A, “Transformar para Crescer”, que esteve ausente em protesto, teve apenas um voto (1,38%). Houve ainda dois votos brancos.
O partido tinha anunciado que estariam presentes no Congresso 114 delegados, mas o número final ficou muito aquém do previsto.
Assim, a lista de Inês de Sousa Real aumenta a presença na Comissão Política Nacional, ficando com todos os 27 lugares.
Em 2023, Inês de Sousa Real tinha conseguido 72% dos votos (correspondentes a 20 lugares) no IX Congresso do partido. Em 133 votos possíveis, a lista A “Pelas causas que nos unem”, conseguiu 97 votos (72%) e a lista B “Mais PAN, Agir para renovar” 35 votos (28%, correspondentes a sete mandatos), tendo-se registado também um voto branco.
No que toca ao Conselho de Jurisdição Nacional, a lista B obteve 71 votos, o que significou que a lista da porta-voz fica com a totalidade dos três lugares deste órgão. A lista A teve apenas um voto.
