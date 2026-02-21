Incêndio no Faial dominado, mas meios mantêm-se no terreno (com fotos e vídeo)

O incêndio que deflagrou numa zona de mato no Faial, na Fajã da Murta, e que evoluiu para uma área florestal, chegou a ameaçar a zona do Parque Natural e a mancha de Laurissilva.

Segundo fonte da Proteção Civil, contactada pelo JM, as chamas encontram-se neste momento dominadas, embora o fogo ainda não esteja extinto. O combate mobilizou meios terrestres de sete corporações de bombeiros, apoiados por um helicóptero que realizou descargas aéreas sobre os focos mais ativos.