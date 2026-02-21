MADEIRA Meteorologia
Incêndio no Faial dominado, mas meios mantêm-se no terreno (com fotos e vídeo)

    Área que foi destruída apelo fogo na Fajã da Murta, no Faial. DR
21 Fevereiro 2026
O incêndio que deflagrou numa zona de mato no Faial, na Fajã da Murta, e que evoluiu para uma área florestal, chegou a ameaçar a zona do Parque Natural e a mancha de Laurissilva.

Segundo fonte da Proteção Civil, contactada pelo JM, as chamas encontram-se neste momento dominadas, embora o fogo ainda não esteja extinto. O combate mobilizou meios terrestres de sete corporações de bombeiros, apoiados por um helicóptero que realizou descargas aéreas sobre os focos mais ativos.

No terreno mantém-se um dispositivo significativo de vigilância e consolidação, tendo sido instalado um posto de comando avançado nas proximidades do teatro de operações. Para além dos bombeiros, encontram-se no local técnicos da Proteção Civil, que montaram igualmente um posto de comunicações de apoio às operações.

  • Posto de comando montado perto do Teatro de Operações (TO)
    Posto de comando montado perto do Teatro de Operações (TO) DR

As autoridades continuam a acompanhar a situação, de forma a evitar reacendimentos.

