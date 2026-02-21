Homem morre após discussão familiar com facas e ramona no Caniço

Um homem de 32 anos morreu ao final da tarde deste sábado na sequência de uma alegada discussão familiar entre mãe e filho ocorrida na Estrada dos Moinhos, no Caniço.

Do incidente resultaram ainda ferimentos graves na mulher de 55 anos, alegadamente devido a golpes com objetos cortantes. As circunstâncias em que ocorreram as agressões estão agora a ser apuradas pela PJ, que irá recolher provas e ouvir testemunhas para esclarecer o sucedido.

Contudo, o local, com indícios de crime, tinha um cenário macabro, até porque além de facas espalhadas existia ainda uma ramona também com vestígios de sangue.

Notícia editada às 19h49