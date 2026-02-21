MADEIRA Meteorologia
Homem morre após discussão familiar com facas e ramona no Caniço

Ocorrências
21 Fevereiro 2026
Um homem de 32 anos morreu ao final da tarde deste sábado na sequência de uma alegada discussão familiar entre mãe e filho ocorrida na Estrada dos Moinhos, no Caniço.

Do incidente resultaram ainda ferimentos graves na mulher de 55 anos, alegadamente devido a golpes com objetos cortantes. As circunstâncias em que ocorreram as agressões estão agora a ser apuradas pela PJ, que irá recolher provas e ouvir testemunhas para esclarecer o sucedido.

Contudo, o local, com indícios de crime, tinha um cenário macabro, até porque além de facas espalhadas existia ainda uma ramona também com vestígios de sangue.

Leia mais na edição impressa deste domingo do JM.
Notícia editada às 19h49

