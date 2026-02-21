MADEIRA Meteorologia
Tragédia familiar no Caniço

Paulo Graça

21 Fevereiro 2026
Um alegado conflito familiar nos Moinhos, no Caniço, provocou uma morte e deixou um ferido grave. A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência, num cenário descrito como horrível, segundo apurou o JM. Leia mais na edição impressa de amanhã do JM.

