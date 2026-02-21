I Liga: Sporting e Benfica vencem ambos por 3-0

Sporting e Benfica venceram os respetivos jogos deste sábado relativos à 23.ª jornada da I Liga.

Em Moreira de Cónegos, os ‘leões’ venceram o Moreirense, por 3-0, com golos apontados na 2.ª parte, por Trincão (52’), Catamo (56’) e Suárez (75’).

Já em Lisboa, as águias triunfaram, também por 3-0, mas sobre o AVS. Ainda na 1.ª parte, Bah (11’), Barrenechea (30’) e Rafa (43’) apontaram os golos benfiquistas.

Desta forma, os rivais lisboetas reduziram distâncias para o FC Porto, que apenas joga amanhã com o Rio Ave. Os portistas estão, à condição, com mais um ponto que o Sporting e quatro sobre o Benfica.

Já o Moreirense segue no 6.º lugar, mas pode cair posições no decorrer da jornada, enquanto o AVS mantém-se no último lugar.