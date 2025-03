A Universidade da Madeira (UMa) vai acolher o Seminário Internacional Desporto e Ciência 2025 nos próximos dias 10, 11 e 12 de abril, segundo informou esta instituição de ensino superior em comunicado de imprensa, no qual se recorda que as inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas até 9 de abril, através do formulário disponível neste endereço .

“Durante estes três dias [10, da parte da tarde; 11, todo o dia; e 12, da parte da manhã], docentes e investigadores da UMa e de instituições congéneres, Nacionais e Internacionais, vão reunir-se com o intuito de procurar responder a questões relevantes e problemáticas relacionadas com o Treino Desportivo, com a Saúde e Prescrição do Exercício, com a Educação Física e com a Gestão do Desporto”, lê-se na referida nota.

“O Seminário possibilita também a participação de estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento, bem como de treinadores e demais profissionais de desporto. Nesta medida, tal como tem acontecido nos anos anteriores, será um excelente momento de partilha, de reflexão e de formação para todos aqueles que estão envolvidos no sistema desportivo e no sistema educativo”, acrescenta-se no mesmo texto.

Esta iniciativa é promovida pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da UMa, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) e do Instituto de Tecnologias Interativas – LARSyS, com o objetivo de partilhar o conhecimento científico na área das Ciências do Desporto.