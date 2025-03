Treze universidades e cerca de 320 pessoas, entre alunos, voluntários, coordenadores e dirigentes, participaram no V Encontro Regional das Universidades Seniores da Região, que decorreu no passado dia 28 de março, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Sob o lema de ‘Nunca é tarde para Aprende’, o evento foi organizado pela Casa do Povo de Câmara de Lobos, através do projeto da Universidade Sénior de Câmara de Lobos, em parceria com a RUTIS.

O programa da manhã ofereceu três palestras: Formação ao Longo da vida, por Rubina Leal, Vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira; Alimentação na Terceira Idade, que esteve a cargo da enfermeira Carolina Manica, fundadora da Madeira Quality Care; e Olhares sobre o Envelhecimento, que teve por oradora a enfermeira Ana Clara da Silva, Diretora Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade do Governo Regional da Madeira.

A parte da tarde foi reservada para momentos de animação, com teatro, dnaça e música, com a participação das várias universidades presentes.

Esta iniciativa contou ainda com a colaboração da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude; da Câmara Municipal de Câmara de Lobos; e ainda da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos.