MADEIRA Meteorologia
I Liga: Benfica goleia na visita ao Moreirense com um ‘hat-trick’ de Pavlidis

    Encarnados seguem em 3.º lugar, a três pontos do 2.º Sporting. HUGO DELGADO / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
14 Dezembro 2025
20:02

O Benfica goleou hoje por 4-0 na visita ao Moreirense, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o grego Pavlidis a marcar três golos no regresso dos ‘encarnados’ aos triunfos.

Em Moreira de Cónegos, o avançado dos ‘encarnados’ Pavlidis conseguiu um ‘hat-trick’, com golos apontados aos 36, 57 e 70 minutos, passando a somar 13 tentos no campeonato, que lhe garantem a liderança da lista de melhores marcadores. O outro golo foi apontado pelo norueguês Aursnes, aos 76.

Com este resultado, o Benfica, que na ronda anterior empatou com o Sporting (1-1) continua em terceiro, com 32 pontos, a três dos ‘leões’ e a cinco do líder FC Porto, que só joga segunda-feira com o Estrela da Amadora, enquanto o Moreirense não vence há quatro rondas e é oitavo, com 20.

