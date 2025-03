Solta-te, Liberta-te... Malta Amiga, hoje vai ser uma festa! Poncha e laranjada, brindes e espetadas para nós!

É o nosso primeiro aniversário e vamos todos celebrar com este vídeo em jeito de resumo do que tem sido a nossa viagem!

Contamos no nosso almoço de aniversário na @baiadobago com a presença do inconfundível @toy, que até um freestyle improvisado nos dedicou. É o Rei

Queremos agradecer a todos vocês por todo o apoio e dedicação!

À grande e única @nos Madeira, vocês são enormes! E já sabem é a net mais rápida da via látea e arredores!

Vamos para a nova temporada, a segunda temporada, com data de início prevista para 8 de Maio, e vai começar em grande, com um convidado especial que certamente não vão querer perder!

Até lá Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiga JM!

Estrada Regional, rubrica 100% Madeirense. Depósito Cheio? Cintos apertados? Chave na ignição? Silliliga JM! Entre curvas e contracurvas, sempre pela Estrada Antiga, imersos numa paisagem única e avassaladora, o JM viaja pelas freguesias da nossa Madeira. Todas as quintas-feiras, na edição impressa do JM impressa, nos nossos canais digitais e na sua rádio JM FM.

*Este episódio é exibido sem legendas, sendo que para ativá-las basta carregarem no canto inferior esquerdo ( nos 3 pontos), e selecionar legendas e tradução.