A cantora e compositora madeirense MELA sobe esta segunda-feira, às 20h00, ao palco principal da Feira do Livro do Funchal para apresentar ao vivo o seu álbum de estreia, ‘Aguarelas’.

A poucas horas de subir ao palco, a artista assegurou, ao Jornal, que este será um concerto pejado de energia, cor e um alinhamento fiel ao disco lançado em fevereiro deste ano.

“Com este concerto, pretendi trazer para o orgânico tudo o que fizemos em estúdio. Quis que o concerto fosse muito semelhante àquilo que apresentámos no álbum ‘Aguarelas’, ou seja, o alinhamento será todas as canções do álbum”, revelou MELA ao JM.

Sublinhou ainda que o espetáculo será uma viagem sensorial e emocional através das suas composições, que refletem os últimos três anos da sua vida. “O concerto de hoje estará cheio de energia, cor e história por trás de cada canção”, acrescentou.

Natural do Funchal, MELA lançou o seu primeiro álbum no início deste ano, explorando um estilo que descreve como pop cinemática, profundamente inspirado na sua ligação aos elementos naturais da ilha. O disco, inteiramente composto pela própria, inclui temas como ‘Água’ – com o qual participou no Festival da Canção 2024 –, ‘Não é Amor’ e ‘Tanta Gente’.

O processo de gravação de ‘Aguarelas’ teve início em 2021, no Planta Studio Lab, com produção de oputovitor e Jonny Abbey, e a coprodução da própria MELA em faixas como ‘Diamantes’ e ‘Amor com Amor’.

Sobre os próximos meses, a artista revela que pretende continuar a levar a versão ao vivo deste álbum “o mais longe possível” enquanto se dedica à preparação de um segundo disco. “Estou já a trabalhar em estúdio para um segundo álbum com uma roupagem ligeiramente diferente”, adiantou.

A atuação de MELA insere-se no programa da Feira do Livro do Funchal, que decorre até 6 de abril, com dezenas de iniciativas a ter lugar na Avenida Arriaga e Largo da Restauração.