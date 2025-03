A economia da Região Autónoma da Madeira manteve uma evolução positiva no quarto trimestre de 2024, com exceção do setor agrícola, segundo os dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) revelou que a atividade económica da Região acelerou em relação ao trimestre anterior, completando em dezembro um ciclo de 45 meses consecutivos de crescimento.

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,7%, inalterada face ao trimestre anterior, mas registando uma descida de 0,4 pontos percentuais (p.p.) em relação ao período homólogo. A remuneração bruta mensal média por trabalhador cresceu 4,6% em termos nominais, fixando-se nos 1 683 euros.

No que diz respeito ao consumo, os levantamentos e compras com cartões bancários aumentaram 10,4% no total geral, com um crescimento de 15,6% nas transações feitas com cartões internacionais.

A construção também registou aumentos expressivos, com um crescimento homólogo de 18,5% na venda de cimento, 28,8% nos edifícios licenciados e 34,2% no número de transações de habitações.

No setor da energia, a emissão de eletricidade subiu 2,2% no último trimestre de 2024 e 2,0% em termos anuais.

Por outro lado, o setor agrícola foi o único com indicadores negativos. A comercialização de banana caiu 4,9%, a produção de ovos recuou 4,7%, o abate de frango desceu 12,7% e o de gado 8,3%. Em termos anuais, todas as variáveis registaram quebras, exceto o frango abatido, que cresceu 1,1%.

No setor do turismo, o número de dormidas aumentou 10,0%, enquanto os proveitos totais do alojamento turístico cresceram 21,2% face ao trimestre homólogo.

A comercialização de vinho Madeira subiu 14,7% na quantidade e 19,2% no valor, mas, em termos anuais, registou uma quebra de 1,8% no valor, apesar do aumento de 5,2% na quantidade vendida.

A movimentação de mercadorias nos portos da Região cresceu 3,5% no quarto trimestre e 1,4% no total do ano.