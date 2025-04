Uma viatura de transporte de gruas, imobilizada devido a um problema, está a dificultar a circulação automóvel na Via Expresso, no Lugar de Baixo, concelho da Ponta do Sol, no sentido em direção à Calheta, apurou o JM.

As causas da paragem ainda não são conhecidas, mas tudo indica que se tratou de um problema mecânico que está a impedir a normal circulação do trânsito naquela zona.

A viatura encontra-se imobilizada à entrada do túnel, o que está a dificultar a passagem dos restantes veículos. Segundo testemunhos de condutores no local, a situação está a provocar longas filas e a causar congestionamento no trânsito.