Um carro funerário despistou-se na manhã desta segunda-feira, pouco depois das 10h00, na via rápida, no Caniço, no sentido Santa Cruz – Funchal.

O acidente está a causar fortes constrangimentos no trânsito, com uma longa fila de veículos a formar-se naquela via.

Apesar do aparato, não foi acionada nenhuma equipa de bombeiros, estando a Polícia de Segurança Pública (PSP) no local a orientar a circulação rodoviária e a tomar conta da ocorrência.