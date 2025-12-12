PS-Madeira confirma abstenção na votação do Orçamento Regional

O PS-Madeira vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento Regional para 2026, conforme notícia avançada pelo JM, e fará depender a sua posição na votação final global da recetividade que o PSD mostrar em relação às propostas de alteração que o partido irá apresentar.
Esta decisão foi comunicada pelo presidente do PS-M, na sequência da reunião da Comissão Política do partido realizada ao final da tarde desta sexta-feira.
Paulo Cafôfo considera que a proposta de Orçamento Regional, que será debatida na próxima semana no Parlamento, “representa um recuo”, porque “além de ser menor do que o Orçamento deste ano, corta em áreas que deveriam ser prioritárias, como a Saúde e a Habitação”.
“Trata-se de um orçamento de recuo, com menos dinheiro, menos saúde e menos habitação, mas também de recuo na palavra dada”, afirma o presidente do PS-Madeira citado num comunicado.
O líder socialista acusa o Executivo regional de quebrar a palavra dada aos madeirenses, referindo-se ao “corte de 50 milhões de euros para o Serviço Regional de Saúde e de 60 milhões para a Habitação”, áreas assumidas como prioritárias. T
Não sendo este “o Orçamento do PS”, diz que “neste momento político e face às necessidades das pessoas, o partido tem uma perspetiva construtiva e responsável, pelo que considera necessário corrigir as falhas do documento”.
O PS irá, por isso, abster-se na votação na generalidade, anunciando, desde já, “propostas de alteração muito importantes” nas áreas da saúde, da habitação, da educação, dos impostos e dos rendimentos das pessoas, “esperando pelo acolhimento por parte do PSD para então tomar uma decisão em relação à votação final global”.
“Veremos qual é a recetividade do PSD. Se quer, efetivamente, melhorar o documento, temos essa disponibilidade e abertura democrática. Veremos, do outro lado, se continuam a encarar isto como uma maioria absolutista e não reconhecem o contributo de outros partidos, particularmente do PS, que encara a política não como uma oposição pura e dura, mas uma oposição construtiva, que contribui para a melhoria da vida das pessoas”, conclui.
