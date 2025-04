Homem ferido com gravidade em queda numa obra em Machico

Um trabalhador sofreu ferimentos considerados graves esta segunda-feira, na sequência de uma queda numa obra em Machico. A vítima caiu de uma altura estimada de quatro a cinco metros.

Apesar de ter estado sempre consciente, queixava-se de um traumatismo grave na cabeça e de lesões nos membros inferiores.

O alerta foi dado de imediato, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Municipais de Machico e a equipa da EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida).

Após ser estabilizado e imobilizado no local, o homem foi transportado de ambulância para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou internado sob observação.