Monte: Operação de socorro mobiliza e Cruz Vermelha e Bombeiros Voluntários Madeirenses

Uma operação conjunta envolvendo a Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foi desencadeada esta tarde para socorrer um homem, de 53 anos, que caiu de uma altura de cerca de cinco metros, apurou o JM.

O incidente ocorreu na freguesia do Monte, Funchal, onde acorreram várias equipas de emergência.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima encontrava-se no topo de uma árvore a cortar ramos quando perdeu o equilíbrio e caiu, ficando imóvel no solo.

O homem apresentava ferimentos graves nos membros inferiores, o que levou à necessidade de recorrer à equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para proceder à sua remoção em segurança, dada a dificuldade de acesso ao local.

Antes da extração, a equipa de socorro da Cruz Vermelha estabilizou a vítima com recursos ao equipamento de trauma e prestou os primeiros cuidados ainda no local. O homem foi posteriormente transportado para o hospital, onde permanece sob cuidados médicos no serviço de urgências.