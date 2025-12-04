Alunos das Figueirinhas confraternizam com utentes do Centro de Dia Jardim do Sol

As turmas do 3.ºA e do 3.ºB da EB1/PE das Figueirinhas realizaram na tarde desta quinta-feira uma visita ao Centro de Dia Jardim do Sol, no Caniço, no âmbito da iniciativa ‘Natal Solidário’, integrada no projeto ‘Uma Ponte entre Gerações’.

A ação, que decorreu entre as 14h00 e as 16h00, uniu crianças e idosos num “momento marcado pela partilha, pela afetividade e pelo espírito natalício”, dá conta a escola.

A visita teve como ponto alto a oferta de uma manta a cada utente do Centro de Dia, um gesto simbólico que pretendeu levar conforto e proximidade a idosos que, muitas vezes, vivem períodos de maior isolamento durante esta quadra. Os alunos interpretaram ainda a canção ‘A Todos um Bom Natal’, criando um ambiente de “verdadeira celebração comunitária”.

Os presentes foram adquiridos com o apoio dos encarregados de educação, que se juntaram ao projeto contribuindo para que cada idoso recebesse uma oferta especial, escolhida com cuidado.

O projeto ‘Uma Ponte entre Gerações’ tem como propósito reforçar a ligação entre a escola e a comunidade, promovendo o diálogo entre diferentes faixas etárias e destacando a importância da transmissão de experiências e valores.

Para a professora Lília Gouveia, responsável pela turma do 3.ºA, “este projeto enriquece o percurso das crianças, permitindo-lhes compreender o valor da solidariedade e da convivência intergeracional. Hoje, mais do que levar presentes, trouxeram atenção e respeito aos mais velhos.”

Também a professora Isabel Alves, que acompanha a turma do 3.ºB, sublinhou o impacto pedagógico e humano da iniciativa. “A escola tem a responsabilidade de formar cidadãos conscientes e participativos. Ver os nossos alunos envolverem-se de forma tão genuína mostrou-nos que esta ligação à comunidade é essencial e transforma positivamente todos os envolvidos.”

Os alunos viveram o momento com entusiasmo e sentido de missão. O Oliver, do 3.ºA, expressou o significado da experiência: “Gostei muito de vir aqui porque percebi como é importante fazer companhia aos idosos. Senti que o nosso gesto fez diferença e isso deixou-me muito feliz.”

Da turma do 3.ºB, a Francisca destacou a alegria de contribuir para um Natal mais caloroso para os utentes: “Foi muito especial participar. Quero que os idosos sintam que não estão sozinhos e que nós nos preocupamos com eles, especialmente no Natal.”

As docentes deixaram ainda uma nota de reconhecimento dirigida à Direção do Centro de Dia, salientando o “acolhimento caloroso proporcionado pela Dra. Cristina e a sua disponibilidade na concretização da atividade, sublinhando a relevância das parcerias entre instituições”.

A iniciativa evidenciou, uma vez mais, “o papel determinante da escola como agente ativo na sociedade, promovendo valores de solidariedade, respeito e cidadania”.

~”Para os alunos, ficou a experiência enriquecedora de um encontro que aproximou gerações; para os idosos, uma tarde de afeto, música e companhia que iluminou o espírito natalício”.

O projeto ‘Uma Ponte Entre Gerações’ continuará ao longo do ano letivo com novas atividades que aproximem as crianças da comunidade sénior, reforçando laços afetivos e aprendizagens significativas.