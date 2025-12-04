MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné participa em TCA internacional na Polónia

    Professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné participa em TCA internacional na Polónia
    Atividades e workshops permitiram refletir sobre estratégias eficazes de avaliação, recolha e análise de dados, essenciais para a melhoria contínua das práticas educativas. DR
Redação

Região
Data de publicação
04 Dezembro 2025
18:49
Comentários

Na semana passada, uma professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné, no Arco da Calheta, teve a oportunidade de marcar presença numa TCA (Training and Cooperation Activity) intitulada ‘Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps: Towards Evidence-based Future of Erasmus+’, que decorreu em Varsóvia, na Polónia.

  • .
    . DR

Esta participação inseriu-se no âmbito do Projeto Erasmus, reforçando o “compromisso” daquela escola “com a inovação pedagógica e a cooperação europeia”.

Durante a TCA, as atividades e workshops permitiram refletir sobre estratégias eficazes de avaliação, recolha e análise de dados, essenciais para a melhoria contínua das práticas educativas.

  • .
    . DR

Foram ainda apresentados exemplos práticos e ferramentas úteis que contribuirão para enriquecer futuros projetos escolares e fortalecer a implementação de abordagens baseadas em evidências.

  • .
    . DR

“Uma experiência enriquecedora que trará certamente novos conhecimentos e inspirações para o nosso contexto educativo”, sublinha o estabelecimento escolar.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas