Professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné participa em TCA internacional na Polónia

Na semana passada, uma professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné, no Arco da Calheta, teve a oportunidade de marcar presença numa TCA (Training and Cooperation Activity) intitulada ‘Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps: Towards Evidence-based Future of Erasmus+’, que decorreu em Varsóvia, na Polónia.

Esta participação inseriu-se no âmbito do Projeto Erasmus, reforçando o “compromisso” daquela escola “com a inovação pedagógica e a cooperação europeia”.

Durante a TCA, as atividades e workshops permitiram refletir sobre estratégias eficazes de avaliação, recolha e análise de dados, essenciais para a melhoria contínua das práticas educativas.