Divergência total até no impacto da greve

A greve geral também se fez sentir na Madeira, mas Sindicatos e Governo Regional não se entem quanto à adesão e aos reais impactos. Entidades sindicais falam numa das melhores greves dos últimos anos, Miguel Albuquerque diz que não houve disfuncionalidades. A mesma divergência aconteceu no restante País. O JM dedica três páginas a este que foi o principal assunto do dia.
O arquipélago vai estar a partir de hoje sob o efeito de uma depressão, que traz vento e agitação marítima muito fortes e ainda chuva. Saiba mais nesta edição.
Outro tema em destaque é o Orçamento Regional, que está prestes a ser debatido na Assembleia. Em declarações ao JM, Paulo Cafôfo revela que propõe abstenção do PS e desafia PSD a negociar.
’Desvio de 98 mil euros castigado com pensa suspensa de cinco anos’ é o desfecho do julgamento de um funcionário dos Horários do Funchal, que ontem foi conhecido.
Nesta edição, o JM destaca uma vez mais o Comércio Tradicional do Funchal e leva os leitores numa viagem pela Estrada Municipal da Calheta. O Jornal é ainda acompanhado de um guia que dá a conhecer a celebração d’ A Festa em Câmara de Lobos.
Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Boa sexta-feira!
DO FIM AO INFINITO
Ela estava perdida num distanciamento, como se tivesse regressado ao dia anterior, quando o homem anunciou que iria ausentar-se por algum tempo, dizendo...
No dia 18 de dezembro assinala-se o Dia Internacional dos Migrantes. Para marcar a efeméride, a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa promoveu...
Chega dezembro e, com ele, a obrigação silenciosa de estar bem. As luzes acendem-se nas ruas como se quisessem iluminar também o que trazemos cá dentro,...
Porque é que Portugal, apesar de o 25 de Abril ter sido já há mais de 50 anos, continua dos países mais atrasados e mais pobres da União Europeia, atrás...
A Ação Social é o principal mecanismo público para garantir que nenhum estudante fique afastado da universidade por falta de meios. Porém, apesar das atualizações...
O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...
O medicamento é a tecnologia em Saúde mais custo efectiva. O aforismo – de que é a tecnologia em Saúde, que mais Anos dá à Vida, e mais Vida aos Anos,...
Em início de mandato e com as nossas prioridades bem definidas no programa que apresentámos à população, é hora de nos centrarmos no trabalho concreto...
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Porque é que algumas pessoas ganham dinheiro até mesmo enquanto dormem? A resposta pode ser muito mais simples do que imagina.
Acordar todas as manhãs e verificar o telemóvel para ver...
A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia emitiu um comunicado a dar conhecimento dos números oficiais do turno da manhã, relativos à greve...
A manhã de greve dos docentes revelou níveis de adesão “muito animadores”, segundo afirmou, esta manhã, Francisco Oliveira, coordenador do Sindicato dos...
Devido às condições meteorológicas desfavoráveis previstas para o próximo sábado, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura procedeu a ajustes...
Feitas as contas, a Noite do Mercado da Ribeira Brava terá 17 barraquinhas de comes e bebes, roulottes, bolo do caco e brinquedos.
No Largo da Praça celebrar-se-á a passagem de ano, com um evento promovido pela Câmara Municipal de Machico.
De acordo com a autarquia, as festividades...
A ministra do Trabalho convocou hoje a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo...
O JPP denunciou esta manhã aquilo que considera ser “uma quebra clara das promessas eleitorais” do PSD relativamente ao complemento regional para idosos...
O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) aponta para uma adesão “bastante forte” à greve convocada por este organismo sindical, com...
O Município do Funchal recebeu, durante o XIII Encontro Nacional das Cidades e Vilas Resilientes, realizado entre 9 e 11 de dezembro nos municípios de...
A adesão dos médicos à greve geral rondou os cerca de 80% e levou ao encerramento de blocos operatórios e ao adiamento de cirurgias e consultas, anunciou...