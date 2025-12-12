Divergência total até no impacto da greve

A greve geral também se fez sentir na Madeira, mas Sindicatos e Governo Regional não se entem quanto à adesão e aos reais impactos. Entidades sindicais falam numa das melhores greves dos últimos anos, Miguel Albuquerque diz que não houve disfuncionalidades. A mesma divergência aconteceu no restante País. O JM dedica três páginas a este que foi o principal assunto do dia.

O arquipélago vai estar a partir de hoje sob o efeito de uma depressão, que traz vento e agitação marítima muito fortes e ainda chuva. Saiba mais nesta edição.

Outro tema em destaque é o Orçamento Regional, que está prestes a ser debatido na Assembleia. Em declarações ao JM, Paulo Cafôfo revela que propõe abstenção do PS e desafia PSD a negociar.

’Desvio de 98 mil euros castigado com pensa suspensa de cinco anos’ é o desfecho do julgamento de um funcionário dos Horários do Funchal, que ontem foi conhecido.

Nesta edição, o JM destaca uma vez mais o Comércio Tradicional do Funchal e leva os leitores numa viagem pela Estrada Municipal da Calheta. O Jornal é ainda acompanhado de um guia que dá a conhecer a celebração d’ A Festa em Câmara de Lobos.

Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Boa sexta-feira!