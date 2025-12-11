Capitania do Funchal alerta para vento muito forte

A Capitania do Funchal emitiu um aviso à população de agitação marítima forte e de vento muito forte, com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em vigor até às 18 horas desta sexta-feira.

O vento soprará de SW com força 3 (13 a 19km/h) a 5 (31 a 39km/h), tornando-se N/NW força 6 (40 a 50km/h) a 7 (51 a 61km/h) a partir do início da noite e aumentando para força 7 (51 a 61km/h) a 8 (62 a 74km/h) a partir da tarde.

Quanto à ondulação, na costa Norte, haverá ondas de NW 1,5 a 2 M, passando a ondas N/NW e aumentando para 3 a 5 M a partir do meio da noite e para 5 a 7 M a partir do final da manhã. Na costa Sul, ondas W 1 a 1,5 M, aumentando gradualmente para 2,5 a 5 M na pare W.

A capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.