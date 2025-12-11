MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Marítimo promove ação solidária de recolha de alimentos no domingo

    Marítimo promove ação solidária de recolha de alimentos no domingo
    Entrega de alimentos vale dois bilhetes para o Marítimo-Benfica B e descontos nas lojas Alberto Oculista. Nelson Martins
Redação

Desporto
Data de publicação
11 Dezembro 2025
20:37

A Fundação Marítimo Centenário, em parceria com a Alberto Oculista, leva a cabo no próximo domingo mais uma iniciativa solidária.

No dia em que o Marítimo recebe o Benfica B, a partir das 14h00, a contar para a II Liga, a ação denominada ‘De um povo que sabe lutar’, será promovida uma recolha de alimentos.

A recolha decorrerá junto ao coreto do Estádio do Marítimo, nos Barreiros, a partir das 12h30, e todos os bens angariados serão destinados ao Estabelecimento Vila Mar Funchal, lar de infância e juventude localizado no Lazareto.

Cada contributo será recompensado com dois vouchers de descontos nas lojas Alberto Oculista e com dois bilhetes para o encontro entre Marítimo e Benfica B.

  • A recolha acontece a partir das 14h30.
    A recolha acontece a partir das 14h30. CSM

“A ação pretende mobilizar toda a família maritimista, sócios, adeptos e simpatizantes para um gesto solidário simples, mas de grande impacto, a entrega de um alimento”, dá conta o emblema verde-rubro.

“Com esta campanha, o Marítimo reforça o apelo à união e à participação ativa da comunidade, destacando ‘a força de um povo que sabe partilhar’ e promovendo, uma vez mais, um gesto coletivo de solidariedade em prol de quem mais precisa”, acrescenta.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira especialista em reabilitação e mestranda em Gestão de Empresas

Inverno no peito
11/12/2025 08:00

O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas