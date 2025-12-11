Marítimo promove ação solidária de recolha de alimentos no domingo

A Fundação Marítimo Centenário, em parceria com a Alberto Oculista, leva a cabo no próximo domingo mais uma iniciativa solidária.

No dia em que o Marítimo recebe o Benfica B, a partir das 14h00, a contar para a II Liga, a ação denominada ‘De um povo que sabe lutar’, será promovida uma recolha de alimentos.

A recolha decorrerá junto ao coreto do Estádio do Marítimo, nos Barreiros, a partir das 12h30, e todos os bens angariados serão destinados ao Estabelecimento Vila Mar Funchal, lar de infância e juventude localizado no Lazareto.

Cada contributo será recompensado com dois vouchers de descontos nas lojas Alberto Oculista e com dois bilhetes para o encontro entre Marítimo e Benfica B.