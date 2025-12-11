Morreu Ângelo, histórico futebolista do Marítimo

O Club Sport Marítimo anunciou na noite desta quinta-feira a morte de Ângelo Gomes, um dos jogadores mais conhecidos da história do emblema do Almirante Reis.

Nascido a 17 de dezembro de 1945, completaria 80 anos na próxima quarta-feira.

Ângelo Gomes representou a camisola verde-rubra em 627 ocasiões entre 1962 e 1980, tendo feito parte da primeira equipa madeirense a ascender à 1.ª Divisão, em 1977. Apontou 357 golos.