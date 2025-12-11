MADEIRA Meteorologia
Morreu Ângelo, histórico futebolista do Marítimo

    Ângelo Gomes figurou na histórica equipa que ascendeu, em 1977, à 1.ª Divisão pela 1.ª vez. CSM
Redação

Desporto
Data de publicação
11 Dezembro 2025
21:12

O Club Sport Marítimo anunciou na noite desta quinta-feira a morte de Ângelo Gomes, um dos jogadores mais conhecidos da história do emblema do Almirante Reis.

Nascido a 17 de dezembro de 1945, completaria 80 anos na próxima quarta-feira.

Ângelo Gomes representou a camisola verde-rubra em 627 ocasiões entre 1962 e 1980, tendo feito parte da primeira equipa madeirense a ascender à 1.ª Divisão, em 1977. Apontou 357 golos.

  • Ângelo Gomes, em novembro de 2017.
    Ângelo Gomes, em novembro de 2017. JOANA SOUSA / JOANA SOUSA

Leia a mensagem do Club Sport Marítimo:

“O Club Sport Marítimo lamenta profundamente o falecimento de Ângelo Gomes, uma verdadeira lenda do nosso clube. A sua dedicação, talento e paixão pelo Marítimo marcaram várias gerações e ajudaram a escrever a história do nosso emblema verde-rubro.

Ângelo Gomes brilhou na célebre equipa de 1977 e foi peça fundamental na subida do clube aos campeonatos nacionais. A sua entrega em campo e o seu amor pelo Marítimo ficarão para sempre na memória de todos nós.

No próximo jogo contra o SL Benfica B, será realizado um minuto de silêncio em sua homenagem. Em nome da Direção, o Presidente Carlos André Gomes envia as mais sentidas condolências à família e amigos, partilhando a dor de toda a família maritimista.”

