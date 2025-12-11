Natal Sénior reuniu 800 pessoas no Estreito de Câmara de Lobos

Oito centenas de séniores, provenientes de todas as freguesias do concelho de Câmara de Lobos, estiveram hoje reunidos no Pavilhão ‘Marcos Freitas’, no Estreito de Câmara de Lobos.

O Natal Sénior “proporcionou um dia repleto de afetos, encontros e espírito natalício, reforçando laços comunitários e combatendo o isolamento social”, destaca a Câmara Municipal em comunicado alusivo à iniciativa.

O evento contou com a presença do executivo da Câmara Municipal e dos executivos das Juntas de Freguesia das freguesias do concelho.

Durante a manhã, os participantes tiveram oportunidade de escolher entre diferentes atividades preparadas especialmente para este dia festivo.

Alguns grupos visitaram vários pontos da Madeira para apreciar as decorações natalícias, enquanto outros optaram por assistir ao espetáculo do Circo Mundial, no Funchal.

O convívio prosseguiu no referido pavilhão com o tradicional almoço de Natal. Os idosos foram presenteados com atuações de Roberto Jardim, da fadista Susana Andrade e do Grupo de Folclore da Quinta Grande, que criaram um ambiente caloroso e festivo.

Na sua mensagem dirigida aos idosos do concelho de Câmara de Lobos, o presidente do Município, Celso Bettencourt, sublinhou o valor deste encontro.

“É um dia muito importante para nós, para a Câmara Municipal. Conheço-vos a quase todos, somos como uma família e é importante ter um convívio de Natal como este”, disse.

Segundo a autarquia, “o Natal Sénior 2025 reafirmou, assim, o compromisso da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em promover o bem-estar, a inclusão e a valorização da população sénior, criando momentos que fortalecem a proximidade e o espírito comunitário. A iniciativa reforça a importância de celebrar a época natalícia em conjunto, reconhecendo o papel fundamental que os idosos desempenham na história e identidade do concelho”.