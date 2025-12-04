Câmara Municipal do Funchal organiza 10.º Concurso ‘Reutilizar o Natal’

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, está a organizar o 10.º Concurso ‘Reutilizar no Natal’, com o objetivo de consciencializar a população em geral para a importância da reutilização dos resíduos, apelando à criatividade de todos os participantes durante esta época festiva.

Para participar, é necessário enviar, no máximo, quatro fotos de uma decoração natalícia criada a partir de resíduos, juntamente com a identificação dos materiais utilizados.