Câmara Municipal do Funchal organiza 10.º Concurso ‘Reutilizar o Natal’

    Para participar, é necessário enviar, no máximo, quatro fotos de uma decoração natalícia criada a partir de resíduos. Diogo Monteiro / JM
04 Dezembro 2025
18:17
A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, está a organizar o 10.º Concurso ‘Reutilizar no Natal’, com o objetivo de consciencializar a população em geral para a importância da reutilização dos resíduos, apelando à criatividade de todos os participantes durante esta época festiva.

Para participar, é necessário enviar, no máximo, quatro fotos de uma decoração natalícia criada a partir de resíduos, juntamente com a identificação dos materiais utilizados.

As submissões devem ser feitas por mensagem privada na página de Facebook do Ambiente Funchal até ao dia 27 de dezembro de 2025.

O regulamento deste concurso encontra-se disponível no site do município. Aceda aqui.

