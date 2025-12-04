‘Natal na Praça’ arranca domingo no Mercado dos Lavradores

O Mercado dos Lavradores, no Funchal, volta a transformar-se num dos polos centrais da quadra natalícia da cidade com o regresso do ‘Natal na Praça’, iniciativa promovida pelo Município e que este ano cumpre a sua 11.ª edição.

O evento decorre nos dias 7, 14 e 21 de dezembro, entre as 09h00 e as 20h00, na Praça do Peixe.

O ‘Natal na Praça’, que segundo a autarquia é “um dos momentos mais marcantes do calendário de Natal” da capital madeirense, “combina tradição e inovação, reunindo marcas locais e regionais num ambiente que replica um autêntico mercado natalício”.

Cada domingo terá uma temática própria, reforçando a diversidade da programação:

7 de dezembro: Moda, Acessórios e Decoração

14 de dezembro: Iguarias de Natal

21 de dezembro: Feiras Temáticas, com propostas que vão da moda à decoração, passando pela pintura, artesanato, antiguidades e gastronomia.

No total, 131 marcas estarão presentes, num evento que continua a registar elevada adesão. A edição de 2025 recebeu 180 candidaturas, um aumento de 9% face ao ano anterior. Porém, as limitações de espaço impediram a inclusão de cerca de 27% das propostas, apesar da qualidade reconhecida das mesmas.

Mais do que uma simples Mercado de Natal, o “Natal na Praça” afirma-se como um espaço de convívio, dinamização económica e valorização do comércio local, reforçando o papel do Mercado dos Lavradores como ponto de encontro tradicional nesta época festiva.

O evento integra a programação oficial de Natal do Funchal, disponível em natal.funchal.pt.