Na lista dos 124 restaurantes recomendados pelo Guia Repsol, encontram-se cinco madeirenses: Adega do Pomar, na Camacha, O Cesto, também na Camacha, As Fontes do Horário, no Estreito da Calheta, Gavião do Ilhéu, em Câmara de Lobos, e Ginja & Petiscos, no Estreito de Câmara de Lobos.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu hoje no Convento de São Francisco, em Santarém, com a presença de entidades governamentais, representantes da Repsol e figuras do setor gastronómico.

O Guia Repsol é uma cerimónia composta por um sistema de classificação feito por especialistas locais, com foco “na cultura, tradição e no potencial gastronómico e turístico do país”

A cerimónia realizou-se em Portugal entre 1989 e 2016, altura em que a organização, decidiu fazer uma pausa “para uma reflexão profunda com vista a adaptar-se às exigências turísticas e gastronómicas dos novos viajantes e comensais”.

Passados 9 anos, o Guia Repsol regressa a Portugal, com o objetivo de ser “um ponto de encontro da comunidade gastronómica portuguesa e interagir com ela para crescer”.

Refira-se que tal como o JM avançou na sua edição online, o Il Gallo D’Oro, William e Kampo foram distinguidos com 3 Sóis, 2 Sóis e 1 Sol Guia Repsol Portugal, respetivamente.