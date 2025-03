O Caniço Local Market está de volta nos dias 5 e 6 de abril aos Jardins do Garajau, um espaço familiar e pet-friendly. O evento, que decorre entre as 9h00 e as 19h00, reúne artesãos e pequenos negócios, promovendo o artesanato, as artes, a gastronomia e o comércio consciente.

A iniciativa da Junta de Freguesia do Caniço visa incentivar um modelo de comércio circular, apostando na reutilização, reciclagem e renovação de produtos e materiais, enalteceu o presidente da Junta, Milton Teixeira, em nota de imprensa.