A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), válido até às 6h00 de terça-feira, 8 de abril, para o arquipélago da Madeira.

Segundo o comunicado, o vento será proveniente do quadrante sul, soprando de forma moderada a fresco (entre 20 e 39 km/h), podendo atingir intensidades muito frescas (até 50 km/h). A visibilidade no mar deverá variar entre boa e moderada.

Quanto à ondulação, está previsto um agravamento gradual das condições, com a costa norte a registar ondas provenientes de oeste/noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 3 a 4 metros no final do período. Na costa sul, a ondulação virá de sudoeste, com alturas entre 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte oeste a partir do final da tarde.

Face a este cenário, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adoção de medidas de precaução, como o reforço das amarrações e vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas. Também aconselha a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas, como molhes, arribas ou praias, e a abstenção da prática de pesca lúdica em locais perigosos devido à rebentação das ondas.