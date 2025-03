Na semana passada, a associação My Madeira Island, em colaboração com a Escola da APEL e Polo de Emprego da APEL, organizou um workshop inovador sobre Inteligência Artificial (IA) para estudantes dos 16 aos 18 anos. “Durante a sessão, os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a história e os princípios de funcionamento da IA, as questões éticas envolvidas na sua utilização e como criar o seu próprio assistente pessoal baseado em IA”, refere a associação em nota de imprensa.

Além das apresentações teóricas, acrescenta, “os estudantes participaram em atividades interativas, como testes de personalidade, identificação dos amigos mais próximos na turma e análise das profissões mais adequadas ao seu perfil. Estas dinâmicas ajudaram os alunos a refletir sobre o impacto da IA nas suas vidas e no futuro do trabalho.”

O workshop foi conduzido por Alona Belykh, CEO da Eiravox, uma empresa especializada no desenvolvimento de assistentes virtuais baseados em IA para a educação.

O evento fez parte do projeto Erasmus+ DIY: Digital Involvement of Youth e teve como objetivo proporcionar aos jovens conhecimentos fundamentais sobre IA e as suas aplicações na educação e no mercado de trabalho do futuro.

Anastasia Mazur, presidente da My Madeira Island, destacou a importância desta iniciativa: “Os sistemas educativos mais avançados do mundo, como o da Estónia, já estão a integrar a IA nos currículos escolares. Consideramos essencial que a juventude da Madeira também esteja atualizada com as melhores práticas da educação e das tecnologias.”

“A iniciativa reforça o compromisso da My Madeira Island e da Escola da APEL em promover a literacia digital e preparar os jovens para um futuro cada vez mais impulsionado pela Inteligência Artificial”, conclui.