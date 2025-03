Deve-se ao Papa Bonifácio VIII C-1217-1230-1303, a instituição do primeiro JUBILEU Romano, propondo aos fiéis católicos de beneficiar de uma indulgência plenária pelos seus pecados.

A data corresponde à Festa da Cadeira de São Pedro. Um grande perdão foi concedido após uma parte da confissão em São Pedro e a outra na Basílica de São Paulo estra Muros.

O fervor e interesse era a visita ao pano da Verónica, onde se distinguia traços da face de Jesus Cristo.

Hoje, disseram-me, que já não se distingue nada, diverso do Sudário de Turim.

O Papa quis que o jubileu se fundasse sobre os dois pilares da Igreja romana, Pedro e Paulo. A intenção do Papa era fixá-lo de cem em cem anos. Nem tudo estava estudado, de tal forma para receber tanta gente.

Mas o jubileu entrou na Divina Comédia de Dante e nas Descrições Medievais, e o pintor Giotto pintou em São Giovanni de Latrão um fresco do Papa Bonifácio VIII, com Giovanni Villani à esquerda e Gaetano Trentanove.

Para além de Dante cita-se Charles de Valois, irmão do Rei França e com a sua esposa Catherine, o pintor Cimabue e o seu discípulo Giotto que figura o Papa Bonifácio VIII. Muitas vezes quando peregrinando com madeirenses a Roma, parámos diante do fresco que nos chama sempre a atenção.

Também devia ter preocupado o Papa a tomada de São João de Acre em 1291 pelos mame o reino cristão da Terra Santa.

Em 1300 Bonifácio VIII proclama a 22 de fevereiro o grande Jubileu romano.

Em 1309 o Papa Clemente V, eleito em 1305, estabelece-se em Avinhão. Roma torna-se um marasmo económico e um período agitado.

Em 1350 o Papa Clemente VI, o quarto Papa de Avinhão, concede aos romanos um novo jubileu.

Sem Papa em Roma, o Jubileu tem em Roma um substituto, que desagrada ao povo, mas Deus mostra a sua vontade através de santas mulheres, tendo finalmente Santa Catarina de Sena, arrancado o Papa de Avinhão para Roma, tendo uma magnifica Estátua de frente do Vaticano.

Este ano de 2025, o Papa Francisco celebrou o Jubileu da Esperança, abrindo a Porta Santa na Basílica de São Pedro.

Deus provou-o com uma doença levando-o a ser internado no hospital Gemelli em Roma.