O Sistema de Incentivos à Descarbonização dos Transportes Terrestres na Região Autónoma da Madeira, vulgo ‘Descarbonizar_RAM’, foi objeto de duas alterações que contemplaram o aumento do orçamento de 2,4 para 2,7 milhões de euros, bem como o alargamento do prazo para apresentação de candidaturas, de 30 de junho para 30 de setembro ano corrente.

As candidaturas a este programa, recorde-se, encontram-se abertas desde 13 de janeiro último. Através do ‘Descarbonizar_RAM’, é possível receber apoio para o abate de veículos automóveis em fim de vida, com idade igual ou superior a 10 anos, desde que sejam substituídos com a aquisição de veículos novos e 100% elétricos, adquiridos a partir de 1 de janeiro de 2023 na Região.

Segundo nota da assessoria de imprensa do Gabinete da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, até ao momento foram formuladas 67 candidaturas, correspondendo à aquisição de 71 veículos 100% elétricos novos.

Com as mais recentes alterações introduzidas no programa, a capacidade de financiamento ronda agora os 500 veículos elétricos.

Ainda de acordo com a mesma nota, “o alargamento do prazo para a apresentação das candidaturas visa igualmente responder aos prazos de entrega dos veículos por parte das marcas, viabilizando assim o apoio à sua aquisição”.

Mais informação acerca de como beneficiar deste apoio poderá ser obtida aqui.