No âmbito da primeira Bienal de Arte e Design do Funchal, atualmente a decorrer na capital madeirense, irá decorrer um ciclo de exposições temáticas nas diversas juntas de freguesia do município, com inauguração agendada para os dias 1, 3 e 4 de abril. As exposições permanecerão patentes até 2 de maio e irão, posteriormente, percorrer as dez juntas de freguesia até ao final da Bienal.

Esta terça-feira, dia 1 de abril, às 17h00, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria recebe a exposição ‘Alterações Climáticas em Banda Desenhada’. Através das aventuras de BIA e do seu companheiro robótico CARAMUJO, a mostra propõe uma viagem pelo tempo, abordando desafios ambientais da Madeira e a importância da ação humana na proteção do planeta.