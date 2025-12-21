MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Actor Joaquim Monchique estável após sofrer AVC em Bragança

    Actor Joaquim Monchique estável após sofrer AVC em Bragança
Lusa

Cultura
Data de publicação
21 Dezembro 2025
17:24

O actor Joaquim Monchique foi hospitalizado na noite de sábado, 20 de dezembro, após se ter sentido mal depois da apresentação do espectáculo “Lar Doce Lar”, realizada no Teatro Municipal de Bragança, informou a Força de Produção, produtora do espectáculo.

De acordo com a mesma fonte, o actor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrando-se actualmente estável e sob acompanhamento próximo da equipa médica responsável.

“As próximas 48 horas serão de observação” do seu estado clínico, detalha a produtora.

Em comunicado, a Força de Produção agradece as manifestações de carinho e preocupação recebidas, sublinhando que o respeito pela privacidade de Joaquim Monchique é, neste momento, fundamental para a sua recuperação.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas